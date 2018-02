Afghanistan: un séisme de magnitude 6,1 secoue le nord-est du pays

Un séisme de magnitude 6,1 a été enregistré mercredi dans le Nord-est de l'Afghanistan, selon les services sismologiques américains (USGS).

Le séisme, qui a également été ressenti au Pakistan et en Inde, s'est produit à 07H07 GMT dans les montagnes de l'Hindu Kush à une profondeur de 191 km, selon l'USGS.

Aucune victime n'est à signaler en Afghanistan à ce stade, a déclaré un porte-parole de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes à la chaîne 1TV.

Mais la province du Badkhashan et le district de Jurm en particulier, où a été localisé l'épicentre, à 250 km au nord-ouest de Kaboul, est excentré et culmine à plus de 6.700 mètres dans le massif de Hindu Kush.

Une forte présence talibane dans la région risque de compliquer d'éventuelles opérations de secours.

Le porte-parole du gouverneur provincial Nik Mohammad Nazari Badakhshan a d'ailleurs annoncé qu'il "donnerait des détails plus tard, après vérification".

A Kaboul, les habitants se sont précipités hors de leurs maisons et des boutiques pour se mettre à l'abri dans la rue.

Des scènes similaires se sont produites dans les villes d'Islamabad, Peshawar et Lahore au Pakistan. Des secousses légères ont également été ressenties dans la capitale indienne New Delhi.

En octobre 2015, un puissant séisme de magnitude 7,5 avait frappé la même zone, faisant plus de 380 morts.

Au moins un enfant a été tué et neuf personnes de sa famille blessées dans la province pakistanaise du Baloutchistan, frontalière de l'Afghanistan, a indiqué un responsable local du district de Lasbela, Shabbir Mangal.

"Une enfant d'un an a été tuée et neuf membres de sa famille blessés lorsque le toit de leur maison s'est effondré. Deux d'entre elles sont dans un état critique et ont été emmenées à l'hôpital à Karachi", a-t-il dit.

Deux écolières ont été blessées dans une bousculade survenue dans une école primaire de la banlieue de Peshawar, selon Bilal Faizi, porte-parole des services de secours pakistanais.

L'autorité pakistanaise de gestion des désastres (NDMA) a indiqué n'avoir pas eu vent de dégâts importants à ce stade.

"Etant donnés la profondeur et le lieu dans l'Hindu Kush, une secousse mineure a été ressentie dans le pays (Pakistan) et on ne s'attend pas à des pertes majeures", a déclaré son porte-parole, Reema Zubairi.

Les autorités des provinces pakistanaises du Baloutchistan et de Khyber Pakhtunkhwa, toutes deux frontalières de l'Afghanistan, ont indiqué avoir dépêché des équipes sur le terrain pour constater d'éventuels dégâts.