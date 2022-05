Analyse du discours de Poutine pour le 9 mai à Moscou: "Même le mot "Ukraine" n’a pas été mentionné"

Ce matin, le monde entier a suivi les cérémonies russes qui commémoraient, comme chaque année le 9 mai, la victoire de la Russie sur les troupes nazies en 1945. Avec la guerre en Ukraine en cours, ces célébrations avaient une tonalité particulière. Juste avant ce défile, Vladimir Poutine a pris la parole. Le président russe a déclaré tout faire pour éviter une troisième guerre mondiale.

Pour analyser ce défilé et ce discours, Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal de défense, était invité sur le plateau du RTL INFO 13h.

Tout le monde se demandait notamment si Vladimir Poutine allait enfin utiliser le mot "guerre" plutôt qu’"opération spéciale" de la Russie en Ukraine. Mais cela n’a pas été le cas.

"Non seulement, on reste dans le registre de l’opération militaire spéciale, donc pas de mobilisation générale, mais en plus le mot même "Ukraine" n’a pas été mentionné dans son discours. On a eu droit en substance à un discours qui, par rapport aux années précédentes, était plus ancré dans le présent, dans le futur et moins de références à la grande guerre patriotique si ce n’est la continuation de la lutte contre le nazisme en 41-15 et la guerre en Ukraine. Surtout c’était un exercice de justification de l’approche du conflit par le Kremlin", analyse Nicolas Gosset.