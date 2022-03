Des blindés et du matériel sont en route: l'armée belge continue à se déployer en Roumanie (vidéo)

L'armée belge continue son déploiement en Roumanie. Nos militaires sont déployés dans le pays dans le cadre de la Force de Réaction Rapide de l'OTAN, activée pour la première fois après l'invasion russe en Ukraine. Si les hommes sont déjà partis, de nombreux véhicules sont actuellement en route pour prendre part à cette mission.

"Plus de 100 véhicules, allant de jeeps aux semi-remorques chargés de véhicules lourds et de chars", détaille la Défense dans son communiqué. La Défense nous a précisé que le terme de "char" fait ici référence à des véhicules blindés munis de chenilles. En effet, l'armée belge ne dispose plus de char d'assaut en tant que tel depuis 2014.

Le départ a eu lieu en 5 convois tôt ce matin depuis le camp Roi Albert situé à Marche-en-Famenne. Du matériel est également en chemin. "Tentes, matériel médical, soutien logistique mais aussi des munitions et du carburant. Il y a aussi un certain nombre de véhicules de combat, mais la majeure partie sont des camions avec le matériel nécessaire pour être opérationnel", raconte le colonel Lieven Geeraert, commandant de la Brigade Motorisée.

L'OTAN réunit actuellement des troupes dans différents pays frontaliers de l'Ukraine pour pouvoir répondre d'une éventuelle opération russe dans un pays membre de l'alliance atlantique.