Assemblée générale des Nations unies - Chrystia Freeland reporte un discours à l'ONU pour s'occuper de l'Aléna

(Belga) La ministre des Affaires étrangères canadienne Chrystia Freeland a reporté un discours qu'elle devait prononcer samedi devant l'ONU pour s'occuper des négociations avec les Etats-Unis sur l'Alena, qui sont entrées dans une phase cruciale.

"Le Canada ne fera pas son discours à l'ONU aujourd'hui", a indiqué à l'AFP son porte-parole Adam Austen, en précisant que son intervention, qui avait été prévue samedi, aurait lieu lundi. Mme Freeland doit à la place se concentrer sur les négociations entre le Canada et les Etats-Unis concernant la réforme du traité de libre échange nord-américain (Aléna), a-t-il précisé. Une course contre la montre est engagée pour tenter de parvenir à un accord d'ici dimanche soir. Le ministre mexicain de l'Economie, Ildefonso Guajardo, avait annoncé vendredi que les négociateurs canadiens et américains avaient 48 heures pour trouver un accord, si le Canada voulait se joindre à l'entente déjà conclue entre les Etats-Unis et le Mexique. Mme Freeland devait prononcer le discours du Canada devant l'Assemblée générale des Nations Unies. (Belga)