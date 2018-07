Attentat déjoué - Selon l'Iran, le projet d'attentat en France relève d'un "stratagème" visant à lui nuire

(Belga) Le projet d'attentat déjoué contre un rassemblement d'opposition iranien samedi près de Paris relève d'un "stratagème" visant à nuire à la République islamique d'Iran, a estimé lundi le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

"L'Iran condamne sans équivoque toute forme de violence et de terrorisme, où que ce soit, et est prêt à travailler avec toutes les parties concernées pour dévoiler ce qui est un stratagème sinistre mené sous une fausse bannière", écrit M. Zarif. "Comme c'est pratique. Juste au moment où nous entamons une visite présidentielle en Europe, une opération iranienne présumée et ses +conspirateurs+ sont mis en échec", ajoute le chef de la diplomatie iranienne, qui accompagne le président iranien Hassan Rohani dans sa visite officielle en Suisse entamée lundi après-midi. Les autorités belges ont annoncé lundi qu'un attentat à Villepinte, dans la banlieue nord de Paris, contre un rassemblement des Moudjahidine du Peuple Iranien (MEK), groupe marxisant interdit en Iran, a été déjoué samedi avec l'arrestation à Bruxelles d'un couple de Belges d'origine iranienne en possession d'explosifs. Environ 25.000 personnes ont assisté à cette réunion. Deux personnalités proches du président américain Donald Trump, l'ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich et l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, y ont pris part. Lundi, le couple a été inculpé de "tentative d'attentat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste". L'enquête menée en coopération avec les autorités judiciaires françaises et allemandes a conduit aux interpellations de trois suspects placés en garde à vue en France et à celle d'un diplomate iranien basé en Autriche, contact du couple, en Allemagne, a annoncé le parquet. En France, deux personnes ont été relâchées, une troisième reste en garde à vue, a annoncé lundi une source judiciaire. Les Moujahidine du peuple ont rapidement accusé Téhéran d'avoir fomenté "un attentat (...) contre le grand rassemblement de la Résistance iranienne à Villepinte". L'annonce des autorités belges coïncide avec le début d'une visite en Europe du président Rohani destinée à permettre la survie de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 après le retrait des États-Unis, en mai, de ce pacte que les Moujahidine du peuple ont toujours dénoncé. Après son séjour en Suisse, lundi et mardi, M. Rohani doit passer à Vienne mercredi. (Belga)