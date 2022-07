Au Congo, la guerre sépare des foyers: après avoir perdu leurs parents, Esther et Jason sont à la recherche du reste de leur famille

Les combats continuent à l'Est de la république démocratique du Congo. Une guerre de longue haleine qui crée de nombreux orphelins. Sur place, la Croix-Rouge tente de retrouver la famille de ces enfants. Un oncle ou encore un grand- parent encore en vie qui habite parfois à des centaines de kilomètres de là. Cette semaine, 83 enfants ont ainsi pu retrouver un proche.

Des dizaines d'enfants attendent dans un centre de la Croix-Rouge internationale située à Kalémie en République démocratique du Congo. La guerre les a séparés de leur famille depuis bien longtemps. Parmi eux, Jason, 12 ans et sa sœur Esther âgée de 14 ans. Leurs parents sont morts en 2016, tués par des milices.

"Une famille nous a emmenés dans un autre village. Mais eux aussi ont été tués lors d'une attaque. Un de leurs amis nous a pris en charge. Quelques jours plus tard, il nous a confié à la Croix-Rouge internationale", confie le jeune garçon. Le CICR (Comité international de la Croix-Rouge) entame alors des recherches. Après plusieurs jours, il annonce aux deux enfants avoir identifié un oncle et une grand-mère.

Jason et Esther prennent alors la route de l'aéroport où ils retrouvent d'autres enfants qui, comme eux, vont revoir un proche. Jason et Esther embarquent alors pour Manono, un village à 500 km de là. Avec la joie et l'appréhension de retrouver des membres de leur famille dont ils se souviennent à peine.

Tout le village de Manono est là pour les accueillir. Au moment des retrouvailles, l'émotion est intense. "Je suis heureux de revoir les enfants de mon frère. Nous avons été séparés depuis si longtemps à cause de ces conflits incessants entre l'armée et les milices. Je désespérais de les revoir un jour", confie l'oncle. Pour Jason, c'est une nouvelle vie qui commence. "Je suis heureux d'être à la maison avec ma propre famille. La perte de mes parents a été très dure. Je suis content d'être avec mon oncle. Je veux aller à l'école, étudier et être un enfant normal", souffle le jeune garçon.

Rien que la semaine dernière, le CICR a permis à 83 enfants de retrouver l'un de leurs proches après des années de séparation.