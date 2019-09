Au Yémen, les séparatistes prennent de nouvelles positions au gouvernement

Plus d'une semaine après avoir pris la ville d'Aden, les forces séparatistes ont poussé leur avantage dans le sud du Yémen en s'assurant le contrôle mardi de deux QG des forces du gouvernement dans la province d'Abyane, selon des responsables des deux côtés.

Cette opération, qui a vu le gouvernement céder de nouvelles positions, prolonge l'action militaire à Aden, la grande ville méridionale, d'où les séparatistes du Conseil de transition du sud (STC) ont chassé des forces du gouvernement auxquelles ils sont pourtant théoriquement alliés face aux rebelles Houthis.

L'ouverture d'un nouveau front dans cette guerre complexe et dévastatrice a incité l'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, à avertir que le pays pourrait éclater à moins qu'un accord de paix ne soit rapidement conclu.

"La fragmentation du Yémen devient une menace plus forte et plus pressante" a mis en garde le diplomate britannique. Il a "condamné les efforts inacceptables déployés par le STC pour prendre le contrôle des institutions de l'Etat par la force".

Les forces du STC se sont retirées de certains bâtiments publics d'Aden à la suite d'une médiation de l'Arabie saoudite, qui conduit la coalition contre les Houthis au Yémen.

Elles n'ont en revanche pas cédé les positions militaires prises dans cette ville, siège du gouvernement yéménite depuis que la capitale Sanaa est sous contrôle des Houthis.

- Prise de deux QG -

Les forces favorables à une indépendance du sud du Yémen ont encerclé le QG des forces spéciales du gouvernement à Zinjibar, capitale de la province d'Abyane, a indiqué tôt mardi sur Twitter le ministre de l'Information, Mouammar al-Iryani.

Le gouverneur de la province d'Abyane Aboubakr Hussein, loyal au gouvernement, a déclaré plus tard à l'AFP avoir négocié, après des affrontements, le retrait des 1.100 hommes des forces spéciales basées sur place.

Selon lui, les forces du STC, encerclent le QG depuis le départ vers une destination non précisée des forces spéciales.

Des habitants ont indiqué que les combattants séparatistes venus d'Aden s'étaient déployés en force dans la ville.

Des affrontements ont également eu lieu autour de la deuxième caserne encerclée, située à Al-Kaud, à la frontière entre les provinces d'Aden et d'Abyane, qui abritait 350 hommes de la police militaire, selon le gouverneur.

Les forces du STC ont ensuite pris le contrôle de la caserne, selon lui.

Selon M. Hussein, les affrontements autour des deux QG ont fait 4 morts, deux de chaque côté, et 23 blessés des deux côtés.

Mohammed al-Marki, un commandant des STC ayant pris part à l'opération, a affirmé à l'AFP que ses forces avaient à la fin de la journée "le contrôle total" des deux camps.

- "Escalade injustifiée" -

Des responsables du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi ont condamné ces actions des forces séparatistes qui semblent vouloir prendre le contrôle de la province d'Abyane, après avoir assis leur présence dans celle d'Aden.

"C'est une escalade injustifiée de la part des forces du STC qui sont soutenues par les Emirats arabes unis", s'est indigné sur Twitter Mohammed al-Hadhrami, vice-ministre des Affaires étrangères.

"Ces actes inacceptables vont faire échouer les efforts de médiation de l'Arabie saoudite", a-t-il prévenu.

Ce responsable a vivement critiqué les Emirats arabes unis pour leur soutien militaire et financier aux séparatistes et renouvelé son appel à arrêter cette aide.

Les Emirats et l'Arabie saoudite sont les deux principaux piliers de la coalition luttant contre les Houthis depuis mars 2015.

Mais les Emiratis appuient le STC tandis que les Saoudiens soutiennent le gouvernement de M. Hadi qui s'est d'ailleurs exilé à Ryad.

Les deux pays n'ont cependant cessé d'appeler au dialogue et l'Arabie saoudite a proposé d'accueillir une rencontre entre le gouvernement et le STC.

Ce dernier s'est dit ouvert à un dialogue mais a exclu tout retrait des positions militaires à Aden.

"Si on se retire il n'y aura plus rien à négocier", a déclaré Nizar Haitham, porte-parole du STC au quotidien saoudien Asharq al-Awsat.

Toutefois, le STC a annoncé dans un communiqué mardi soir que son chef Aidarous al-Zoubaidi se rendait à Jeddah "à l'invitation du ministère saoudien des Affaires étrangères pour participer aux discussions sur la crise dans le sud du Yémen".

"Nous ne pouvons pas sous-estimer les risques que ces événements posent pour l'avenir du Yémen" a mis en garde l'émissaire de l'ONU au Yémen dans son intervention vidéo depuis la Jordanie.

M. Griffiths a averti que la nouvelle détérioration de la situation sécuritaire à Aden et dans d'autres régions pourrait fournir un terrain fertile pour une résurgence d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique.

La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts dont de nombreux civils d'après des ONG, et plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU.