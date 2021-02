Biden se rendra vendredi au Texas après la vague de froid

(Belga) Le président américain Joe Biden se rendra vendredi à Houston, au Texas, après la rare vague de froid meurtrière qui a frappé cet Etat du sud des Etats-Unis, privant des millions d'habitants d'électricité et d'eau potable, a annoncé mardi la Maison Blanche.

"Le président et la Première dame" Jill Biden se rendront à Houston, grande ville du Texas, où Joe Biden "rencontrera des dirigeants locaux pour évoquer les plans d'aide après la tempête hivernale, les avancées vers la reconstruction et l'incroyable résilience démontrée par les habitants de Houston et du Texas", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Le démocrate visitera également un centre de vaccination contre le Covid-19, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse, en indiquant que le programme détaillé de cette visite serait précisé au cours de la semaine. Des millions de Texans ont été privés d'électricité et d'eau potable la semaine dernière lorsque leur Etat habitué à des températures plus douces a soudainement été frappé par une vague de froid polaire. Cet épisode climatique extrême, qui a fait des ravages à travers le sud et le centre des Etats-Unis, a coûté la vie à au moins 70 personnes, selon les médias américains. Joe Biden avait signé samedi une nouvelle déclaration d'urgence pour le Texas, ce qui permet de débloquer des fonds d'aide fédéraux. Un élu républicain du Congrès, Michael McCaul, a estimé que l'impact économique de la tempête pourrait être aussi lourd que celui de l'ouragan Harvey de 2017, dont les dégâts ont été estimés à 125 milliards de dollars. (Belga)