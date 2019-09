Bol d'Or: plusieurs motos du peloton de tête abandonnent suite à un accident

Plusieurs machines qui se trouvaient dans le peloton de tête de la course ont abandonné dimanche vers 09h00 (07h00 GMT), bouleversant le classement de la 83e édition du Bol d'Or, 1re épreuve du championnat du monde d'endurance moto (EWC).

Alors que l'épreuve avait repris trois heures plus tôt après avoir été interrompue de 18h00 samedi à 06h00 dimanche suite aux intempéries, la Honda N°5 pilotée par Mike di Meglio, alors 4e, a connu un problème mécanique qui l'a contrainte à s'arrêter sur le bord de la piste.

Elle a apparemment déversé de l'huile sur la piste puisque deux machines qui suivaient, la Yamaha N°7 pilotée par Loris Baz qui était en 5e position et la Kawasaki N°1 pilotée par Erwan Nigon, alors 17e, ont glissé dessus et sont sorties de la piste. Les deux motos ont pris feu et l'accident a déclenché l'intervention de la voiture de sécurité.

C'est la Yamaha N°77 du Wojcik Racing Team qui a pris la tête de la course avec tout juste plus d'une seconde d'avance sur la Suzuki N°2 du SERT et la BMW N°37. Ces trois équipages possédaient un tour d'avance sur le 4e, la BMW N°6.

L'arrivée est prévue à 15h00 (13h00 GMT).