Bon décollage pour "Ant-Man et la Guêpe", en tête du box-office en Amérique du Nord

Le nouvel opus des studios Marvel, "Ant-Man et la Guêpe", s'est propulsé en tête du box-office nord-américain à sa sortie, en empochant 75,8 millions de dollars pour son premier weekend, selon les chiffres publiés lundi par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Ce premier Marvel sur une super-héroïne dépasse de loin le premier film "Ant-Man" (2015), en récoltant quasiment 20 millions de dollars de plus à sa sortie.

Dans le premier volet, Evangeline Lilly, alias Hope van Dyne, se rêvait en super-héroïne. Elle revient au faîte de sa forme et de sa détermination, prête à combattre sur un pied d'égalité avec Ant-Man, joué par Paul Rudd.

A la deuxième place du box-office, les dinosaures de "Jurassic World: Fallen Kingdom" engrangent 28,63 millions sur trois jours, pour cumuler 333 millions de dollars en trois semaines d'exploitation.

Ce cinquième volet des aventures créées en 1993 par Steven Spielberg se déroule trois ans après la destruction du luxueux parc à thèmes Jurassic World. Au réveil du volcan de l'île, Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce Dallas Howard) ont une mission: sauver de l'extinction les dinosaures survivants.

C'est une célèbre famille de super-héros qui complète le podium. Le film d'animation des studios Pixar, filiale de Disney, "Les Indestructibles 2", rapporte 28,41 millions, soit plus de 500 millions au total en quatre semaines dans les salles obscures nord-américaines.

"American Nightmare 4: les origines" grimpe directement à la quatrième place pour sa sortie au Canada et aux Etats-Unis, en empochant 17,37 millions de dollars.

"Sicario, La guerre des Cartels", un film d'action américain avec Josh Brolin et Benicio Del Toro, où les cartels de la drogue font traverser la frontière entre Mexique et Etats-Unis à des terroristes, engrange 7,62 millions et se classe cinquième (35,63 millions au total en deux semaines).

Tous les films du Top 5 du weekend sont des suites ou des préquels, note Exhibitor Relations.

Voici le reste du Top 10:

6 - "Uncle Drew" (6,61 millions, presque 30 millions en deux semaines)

7 - "Ocean's 8" (5,1 millions, 126,5 millions en cinq semaines)

8 - "Tag" (3 millions, 48,2 millions en quatre semaines)

9 - "Won't You Be My Neighbor?" (2,57 millions, 12,36 millions de dollars en cinq semaines)

10 - "Deadpool 2" (1,67 million, 314,5 millions en 8 semaines)