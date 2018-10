Cardi B inculpée d'agression après une bagarre dans un club de strip-tease

La rappeuse Cardi B a été inculpée lundi d'agression et de mise en danger d'autrui, après une bagarre fin août dans un club de strip-tease, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police.

Le groupe dans lequel elle se trouvait le 29 août au Angels Strip Club, dans le quartier de Queens, aurait jeté du mobilier sur d'autres personnes du club, blessant légèrement aux jambes une employée de l'établissement, a indiqué le porte-parole.

Cardi B s'est rendue dans un commissariat du Queens lundi matin, après que la police eut indiqué vouloir l'interpeller, puis a été formellement inculpée, a-t-on précisé de même source.

Accompagnée, à son arrivée, de gardes du corps qui la protégeaient des regards, elle est ensuite ressortie libre, à visage découvert et souriante, mais n'a pas fait de déclarations.

Elle a reçu une citation à comparaître devant un tribunal pénal le 29 octobre. Contacté par l'AFP, son avocat n'a pas donné suite.

Le chef d'accusation d'agression au troisième degré, le moins sérieux pour une agression, est passible, dans l'Etat de New York, d'un an d'emprisonnement et de 1.000 dollars d'amende. Celui de mise en danger d'autrui peut également valoir une peine d'un an de prison au maximum.

Selon le site à sensation TMZ, Cardi B aurait ordonné à son entourage de s'en prendre à deux serveuses du club de strip-tease, soupçonnant l'une des deux d'avoir eu une relation sexuelle avec son compagnon, le rappeur Offset, qui se produisait ce soir-là avec son groupe, Migos.

Connue pour sa gouaille et son franc-parler, la rappeuse de 25 ans, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almanzar, avait déjà fait parler d'elle dans la rubrique faits divers début septembre.

Lors d'une soirée organisée en marge de la Fashion Week de New York, elle s'en était prise à la chanteuse et rappeuse Nicki Minaj, l'abreuvant d'insultes et lui lançant sa chaussure avant d'être maîtrisée par des agents de sécurité.

L'auteure des tubes "Bodak Yellow" et "I Like it", devenue maman d'une petite Kulture en juillet, avait ensuite expliqué, dans un message truffé de gros mots sur Instagram, que Nicki Minaj avait critiqué ses qualités de mère.

Cardi B s'en est sortie avec une bosse au front. Nicki Minaj, qui n'a pas été blessée, aurait renoncé à porter plainte.

Ancienne strip-teaseuse, Cardi B a révélé, dans un entretien au magazine GQ au printemps dernier, qu'elle avait fait partie du gang des Bloods lors de son adolescence dans le Bronx, tout en déconseillant aux jeunes gens de suivre son exemple.