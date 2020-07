Ce petit garçon est complètement défiguré après s'être interposé entre un berger allemand et sa petite soeur

Bridger Walker, un courageux petit garçon de 6 ans du Wyoming, devient depuis quelques jours une notoriété sur les réseaux sociaux grâce à son acte courageux qui a permis de sauver sa petite soeur attaquée par un chien.

Le 9 juillet, un jeune berger allemand d'un an menace la petite fille de 4 ans. Bridger, 6 ans, assiste à la scène. L'enfant s'interpose entre l'animal et sa soeur pour lui servir de bouclier, espérant faire fuir l'animal. "Mais tragiquement, au lieu de s'enfuir, le chien mord le petit garçon et reste suspendu à sa joue", indique un communiqué publié par les parents.

le petit garçon est défiguré et doit subir une opération chirurgicale de deux heures. 90 points de suture sont nécessaires lors d ela chirurgie, selon sa famille. Et lorsque son père lui demande pourquoi il a sauté entre sa sœur et le chien, le petit garçon répond: "Si quelqu'un devait mourir, je pense que cela devrait être moi", selon le communiqué.

La tante du jeune garçon a commencé une page Instagram et a partagé le fait que Bridger était un fan des Avengers, un détail qui a attiré l'attention de l'actrice Anne Hathaway.

"Je ne suis pas une Avenger, mais je reconnais un super-héros quand j'en vois un", a-t-elle écrit sur Instagram aux côtés de photos de Bridger et de sa sœur. "Je ne peux qu'espérer être à moitié aussi courageuse que lui dans ma vie. Je te souhaite un bon rétablissement"

Les acteurs du blockbuster n'ont pas encore commenté publiquement, mais le message de l'actrice Anne Hathaway a recueilli plus d'un million de likes et des milliers de commentaires faisant l'éloge du garçon.

La famille dit également que Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, les frères Russo et Robbie Amell font partie de ceux qui les ont contactés. "Puissions-nous suivre l'exemple de Bridger, aborder le monde comme un enfant et apporter une plus grande paix dans nos propres maisons, communautés, États et pays", a conclu la famille dans ce communiqué, rapporte la chaîne américaine CNN. ?