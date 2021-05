Chypre se dit en "état d'urgence" face à l'afflux de migrants syriens

(Belga) Chypre a demandé l'aide de ses partenaires de l'Union européenne face à l'afflux de migrants venus de Syrie, se disant en "état d'urgence" à cause de la surpopulation dans ses centres de rétention, a indiqué vendredi le ministre chypriote de l'Intérieur.

Selon le ministre Nicos Nouris, l'île méditerranéenne a reçu au cours de la semaine écoulée "une vague quotidienne d'arrivées de migrants" en provenance du port syrien de Tartous. Les côtes syriennes sont à 160 kilomètres de Chypre. "À cause de cette situation et de la surpopulation dans les centres de rétention, j'ai été contraint d'envoyer une notification écrite à la Commission européenne", a indiqué M. Nouris, soulignant avoir prévenu que Chypre "entrait dans un état d'urgence au niveau migratoire et (qu'elle) n'était plus en capacité d'accueillir des migrants supplémentaires". Selon lui, près de 4.000 demandes d'asile ont été refusées depuis janvier. Il a requis l'aide de l'Union européenne pour rapatrier ces personnes vers les pays avec lesquels Chypre ne dispose pas d'accord bilatéral, comme la Turquie, qui ne reconnait pas la République de Chypre. Les autorités chypriotes ont intercepté mercredi une embarcation venant de Syrie avec 97 personnes à bord. Et vendredi, ce sont 14 Syriens - dont trois enfants - qui sont entrés depuis la République turque de Chypre du Nord (RTCN), qui occupe le tiers nord de l'île. Le nombre de demandeurs d'asile a atteint au cours des quatre dernières années 4% de la population chypriote, contre 1% pour les autres États européens, affirme le gouvernement chypriote. Plus de 12.000 Syriens ont cherché refuge à Chypre depuis 2011, début du conflit sanglant dans leur pays, dont plus de 8.500 ont obtenu une protection internationale, selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies. (Belga)