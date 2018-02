Conflit au Yémen - Près de 30 morts dans des combats entre l'armée et des djihadistes d'Al-Qaïda

(Belga) Des affrontements entre les forces gouvernementales et des combattants d'Al-Qaïda au Yémen ont fait 27 morts dimanche lors d'une nouvelle offensive lancée contre l'organisation djihadiste dans le sud-est du pays en guerre, a indiqué un responsable militaire.

Huit soldats et 19 jihadistes ont péri lors de l'opération contre des positions du réseau Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), près de la région de Moukalla, chef-lieu de la province de Hadramout, a-t-il précisé. Selon le général Faraj al-Bahsani, gouverneur de la province de Hadramout, l'armée a repris aux djihadistes la vallée de Mesini, où l'organisation était implantée, à l'ouest de Moukalla. Cette ville était sous contrôle d'Aqpa de 2015 à 2016 avant qu'elle ne soit reconquise par les forces gouvernementales. Des forces spéciales ont lancé ces deux derniers jours une nouvelle opération pour déloger des cellules d'Al-Qaïda des vallées de Mesini et Amed dans cette province riche en pétrole. Al-Qaïda a renforcé son influence au Yémen à la faveur du chaos provoqué par la guerre civile qui déchire ce pays depuis plus de trois ans. Le conflit oppose les forces progouvernementales soutenues militairement par l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes aux rebelles pro-iraniens Houthis qui se sont emparés de vastes régions du territoire dont la capitale Sanaa. Les forces spéciales qui ont lancé l'offensive contre Al-Qaïda ont été entraînées par les Emirats arabes unis, pilier de la coalition arabe intervenue en mars 2015 au Yémen en soutien au pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi. Les Etats-Unis considèrent Aqpa comme la plus dangereuse des branches du réseau djihadiste et lancent régulièrement des attaques de drone contre des membres du groupe au Yémen. La guerre au Yémen a fait plus de 9.200 morts depuis l'intervention de la coalition arabe et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. (Belga)