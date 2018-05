Conflit en Syrie - Donald Trump annonce une action militaire menée avec Londres et Paris

(Belga) Une action militaire "combinée" est en cours en territoire syrien, en réaction à l'usage présumé d'armes chimiques samedi dernier sur Douma, une attaque imputée par Washington, Londres et Paris au régime de Bachar al-Assad. L'annonce a été faite vendredi soir (à 03h00 dans la nuit de vendredi à samedi en Belgique) par le président américain Donald Trump, dans une allocution face aux journalistes.

Après plusieurs jours de tractations, ainsi que des délibérations avec le président français Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May, une décision finale a donc été prise, dans le sens d'une réponse militaire impliquant les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni. Les médias américains parlent de "frappes de précision", et l'agence française AFP rapportait, alors même que Donald Trump parlait encore, que de fortes explosions ont été entendues dans la capitale syrienne, Damas. "Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux", a dit le président américain, qui s'exprimait à la Maison Blanche. Il a promis que l'opération durera "aussi longtemps qu'il le faudra". (Belga)