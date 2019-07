Conflit israélo-palestinien - Khamenei dénonce un plan de paix américain qui vise à "détruire l'identité palestinienne"

(Belga) Le plan de paix américain pour le Proche-Orient a pour but de "détruire l'identité palestinienne", a affirmé lundi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une rencontre avec des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Présenté par le président américain Donald Trump comme "l'accord (diplomatique) ultime", le plan de résolution du conflit israélo-palestinien de Washington n'a pas encore été présenté en détail. Le gendre et conseiller du président américain, Jared Kushner, a seulement dévoilé en juin son volet économique en faisant miroiter aux Palestiniens 50 milliards de dollars d'investissements dans le futur. Mais les Palestiniens ont rejeté ces propositions en estimant que les Etats-Unis n'abordaient pas le problème politique clé de l'occupation israélienne. Pour le guide suprême iranien, qui recevait à Téhéran une délégation conduite par le chef-adjoint du bureau du Hamas Saleh al-Arouri, "l'objectif de ce dangereux complot (américain) est de détruire l'identité palestinienne". Or, l'Iran et les autres pays ne doivent pas laisser "détruire l'identité palestinienne avec de l'argent". La rencontre de lundi est la deuxième entre M. Arouri et de hauts responsables iraniens en un peu plus d'un mois. Le 17 juin, le haut responsable du Hamas avait rencontré le ministre iranien des Renseignements Mahmoud Alavi à Beyrouth, au Liban, pour "lutter contre le plan américain". Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008. (Belga)