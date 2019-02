Conflit israélo-palestinien - L'ONU regrette la décision israélienne mettant fin à la mission d'observateurs à Hébron

(Belga) La décision israélienne fin janvier de mettre fin à une mission internationale d'observateurs basée à Hébron, une ville de Cisjordanie occupée par Israël, a été regrettée mercredi par l'ensemble du Conseil de sécurité à l'exception des Etats-Unis, selon des diplomates.

Lors d'une réunion à huis clos, Washington a abordé le sujet d'un point de vue légaliste en soulignant que les deux parties - Israéliens et Palestiniens - étaient en droit de ne pas renouveler le mandat de cette mission qui vient à expiration tous les six mois. A contrario, le Koweit et l'Indonésie, membres non permanents du Conseil de sécurité ont souligné qu'Israël n'avait "pas le droit" de mettre fin à la mission, selon un diplomate. Autour de la table du Conseil, nombreux ont été les membres à "regretter" la décision israélienne, notamment les Européens (Belgique, Allemagne, Royaume Uni...), mais aussi la Russie et la Chine. La réunion assez longue s'est achevée par la décision, sur suggestion britannique, de demander à la présidence du Conseil de sécurité (la Guinée équatoriale en février) d'approcher les deux parties pour leur transmettre la "tonalité" de la rencontre et "recueillir" leur point de vue. Les Etats-Unis ont demandé à ce que le "Conseil de sécurité soit clair dans son message", a rapporté une source diplomatique. Avancée par le Koweit et l'Indonésie, l'idée d'un projet de déclaration du Conseil a circulé mais devrait se voir opposer une fin de non-recevoir par les Etats-Unis une fois formalisé. Le Royaume Uni a aussi relancé la question d'un voyage du Conseil de sécurité au Proche-Orient, une proposition soutenue par l'Indonésie, l'Afrique du Sud ou l'Allemagne. Mais là également, sans consensus avec les Etats-Unis, un tel projet risque de ne pas voir le jour à court terme. Les tensions restent vives à Hébron entre Palestiniens et colons israéliens. La Présence internationale temporaire à Hébron (TIPH) était déployée dans cette ville en vertu d'un accord israélo-palestinien, conclu après le massacre en février 1994 par un colon israélien de 29 Palestiniens priant dans le Caveau des Patriarches, lieu saint pour les juifs et les musulmans. La TIPH comprenait une soixantaine d'observateurs de nationalité danoise, norvégienne, suédoise, italienne, suisse et turque. Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie. Elle est la seule où vivent 600 colons israéliens protégés par des milliers de soldats, des blocs de béton et des miradors, au milieu de 200.000 habitants palestiniens.