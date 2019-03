(Belga) Le mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi soir un cessez-le-feu entre les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza et Israël, sur intercession égyptienne et après un nouvel accès de tension autour et dans l'enclave.

"Les efforts égyptiens ont débouché sur la conclusion d'un cessez-le-feu entre l'occupant et les organisations de résistance", a dit un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, dans un communiqué. (Belga)