Plus de 170 anciens chefs d'État ou de gouvernement et lauréats du prix Nobel appellent le président américain Joe Biden à renoncer aux brevets de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le coronavirus. "Que ce moment soit retenu dans l'histoire comme le moment où nous avons choisi de faire passer le droit collectif à la sécurité pour tous avant les monopoles commerciaux de quelques-uns", écrit dans une lettre ouverte la coalition People's Vaccine Alliance, qui réunit plus de cinquante organisations dont Oxfam, le Club de Madrid (forum regroupant d'anciens présidents et Premiers ministres) et ONUSIDA.

Les gouvernements sud-africain et indien ont proposé de déroger temporairement aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la propriété intellectuelle des vaccins et traitements contre le Covid-19. La lettre demande spécifiquement au président américain Joe Biden de soutenir cette proposition. Elle a notamment été signée par l'ancien Premier ministre belge Yves Leterme, le précédent président français François Hollande ainsi que par Gordon Brown, locataire du 10 Downing street de 2007 à 2010.

L'inégalité d'accès au vaccin dans le monde crée une situation politique et morale insupportable

Au rythme actuel de production de vaccins, il faudrait attendre au moins 2024 pour que les pays pauvres obtiennent une couverture vaccinale de l'ensemble de leur population, souligne la coalition. "Une dérogation temporaire et urgente aux règles de propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce nous aiderait à augmenter l'offre mondiale de vaccins. Ce serait dans l'intérêt stratégique des États-Unis et de tous les pays de la planète", souligne Gordon Brown.

Selon François Hollande, l'Europe devra d'ailleurs "prendre ses responsabilités" si les Etats-Unis soutiennent la levée des brevets. "L'inégalité d'accès au vaccin dans le monde crée une situation politique et morale insupportable", explique-t-il. "Face à cette pandémie dévastatrice, les dirigeants du monde doivent faire primer l'intérêt général et la solidarité internationale".

Les anciens dirigeants et lauréats du prix Nobel soulignent par ailleurs l'importance du partage des technologies vaccinales et de l'investissement stratégique dans la distribution de la production. "Les grandes entreprises pharmaceutiques fixent les conditions de la fin de la pandémie d'aujourd'hui - et le coût de permettre ces monopoles insensés est seulement plus de morts et plus de personnes poussées dans la pauvreté", ajoute le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus. "Seule l'action du gouvernement - pas la philanthropie, ni le secteur privé - peut résoudre la crise sans précédent d'aujourd'hui. Ensemble, nous exhortons le président Biden à se tenir du bon côté de l'histoire - et à garantir que le vaccin contre la Covid-19 soit un bien commun mondial, sans protection de la propriété intellectuelle".