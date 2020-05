Coronavirus - BILAN MONDIAL: La Commission européenne appelle à un retour progressif de l'activité touristique pour sauver la saison estivale

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 300.000 morts dans le monde.

Avertissement de l'OMS

Le nouveau coronavirus pourrait "ne jamais disparaître" et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Polémique Sanofi

Déclenchant un tollé en France, le géant pharmaceutique Sanofi a prévenu mercredi qu'il réserverait probablement aux Etats-Unis la primeur d'un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus, car les autorités américaines ont investi dans sa mise au point.

Pour que le vaccin soit disponible en Europe "de la même manière", il faut que l'Union européenne se montre "aussi efficace" pour financer sa mise au point, a ajouté jeudi le responsable français du groupe.

L'accès à un vaccin doit être "équitable et universel", a réagi la Commission européenne.

Un vaccin pourrait être prêt d'ici à un an dans un scénario "optimiste", selon les données provenant d'essais en cours, a estimé pour sa part l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Près de 300.000 morts

La pandémie a fait au moins 297.259 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 4.362.090 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 84.136 morts pour plus de 1,39 million de malades. Suivent le Royaume-Uni avec 33.186 morts, l'Italie (31.106), l'Espagne (27.321) et la France (27.074).

Déconfinement

Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août, a annoncé le gouvernement en dévoilant un plan de soutien de 18 milliards d'euros au secteur du tourisme.

Après huit semaines de fermeture, les enfants ont repris le chemin de l'école en Finlande, pour à peine plus de deux semaines avant le début des grandes vacances début juin.

Le Japon a annoncé la levée dans la majorité des régions de l'état d'urgence mis en place début avril, le maintenant en revanche dans les grandes agglomérations comme Tokyo et Osaka.

Pertes d'emplois

Près de 600.000 Australiens ont perdu leur emploi en avril en raison de la baisse d'activité due au coronavirus, le chiffre le plus élevé en plus de 40 ans.

Assureurs impactés

La pandémie va coûter 203 milliards de dollars au secteur de l'assurance en 2020, selon Lloyd's of London qui va verser jusqu'à 4,3 milliards de dollars de dédommagements à ses clients, soit autant que pour les attentats du 11-Septembre.

La Chine se dit diffamée par les USA

La Chine a reproché jeudi aux Etats-Unis de la "diffamer" après que Washington eut accusé Pékin de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le Covid-19.

La police fédérale américaine a accusé mercredi des pirates informatiques, mais aussi des chercheurs et des étudiants proches de la Chine, de voler des informations d'instituts universitaires et de laboratoires publics.

Sauver la saison estivale

La Commission européenne a appelé à un retour progressif de l'activité touristique pour sauver la saison estivale, encourageant les pays de l'UE à rouvrir leurs frontières intérieures.

L'Allemagne a annoncé viser une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières, ajoutant que ses voisins français, autrichien et suisse avaient le même objectif. Ses frontières avec le Luxembourg seront complètement ouvertes dès samedi.