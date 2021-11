Coronavirus: Israël commence à vacciner les enfants de 5 ans

Israël a entamé lundi soir sa campagne de vaccination anti-Covid pour les enfants âgés de cinq à onze ans, devenant ainsi l'un des premiers pays, après les Etats-Unis, à abaisser l'âge d'accès au vaccin pour juguler la pandémie.

Le gouvernement israélien avait prévu de lancer mardi la campagne de vaccination dans l'espoir de prévenir une éventuelle cinquième vague de contamination, mais dès lundi soir des doses ont été administrées aux plus petits, a constaté une équipe de l'AFP dans une clinique de Tel-Aviv.



"Mon mari et moi sommes vraiment très enthousiastes d'être présents à l'ouverture de la vaccination pour les 5-11 ans", a déclaré Katy Bar Shalom, une mère âgée de 47 ans, alors que le personnel soignant administrait des doses de vaccins Pfizer à des enfants parfois craintifs face à l'aiguille.



"Nous savons qu'il faut passer par le vaccin pour permettre un retour à la normale", a ajouté Mme Bar Shalom disant vouloir éviter de nouvelles quarantaines et minimiser les risques de contagion à l'école, foyer de nombreux cas ces derniers jours en Israël, pays toutefois sorti de sa quatrième vague de contamination.



"C'est normal d'hésiter (à faire vacciner son enfant), ce n'est pas une décision facile à prendre (....) mais après avoir consulté les données et lu des informations sur les millions d'enfants vaccinés aux Etats-Unis, nous avons pris la décision de faire vacciner nos enfants", souligne dans la même clinique, Heli Nave, une autre mère.

Une campagne pour une dose de rappel



L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, en décembre 2020, une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer lui ayant permis d'accéder rapidement à des millions de doses payantes en échange de données sur l'effet du vaccin à grande échelle. Cette campagne a permis la double vaccination de plus de 5,7 millions des quelque neuf millions d'Israéliens, soit plus de 80% des adultes.



Les autorités ont par la suite lancé une campagne pour l'administration d'une dose de rappel, octroyée déjà à plus de quatre millions de personnes, et abaissé à 12 ans l'âge d'accès au vaccin, avant de donner le feu vert à la vaccination dès l'âge de 5 ans dans la foulée d'essais cliniques de Pfizer, d'une campagne en ce sens aux Etats-Unis et de recommandations de scientifiques israéliens.



Pour lancer cette nouvelle campagne, le Premier ministre Naftali Bennett doit faire vacciner mardi matin son fils cadet dans une clinique en banlieue de Tel-Aviv, ont annoncé ses services.