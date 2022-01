Coronavirus - Plus besoin d'un test PCR négatif pour utiliser les transports en commun en Turquie

(Belga) En Turquie, les personnes, y compris celles qui ne sont pas vaccinées, ne sont plus tenues de passer un test PCR avant d'utiliser les transports publics ou de se rendre à un concert, au cinéma ou encore au théâtre, rapporte samedi l'agence de presse nationale Anadolu.

Les employés, tant du secteur public que privé, ainsi que le personnel scolaire ne doivent par ailleurs plus montrer patte blanche pour aller travailler, a ajouté Anadolu, citant un arrêté du ministère de l'Intérieur. Plus aucun test PCR n'est par ailleurs exigé pour prendre un vol intérieur, a indiqué sur Twitter, le PDG de Turkish Airlines, Bilal Eksi. La vaccination n'est pas obligatoire en Turquie. Le pays de quelque 83 millions d'habitants a enregistré vendredi près de 68.000 nouvelles contaminations par le coronavirus et 167 décès liés au Covid-19, selon les derniers chiffres officiels. (Belga)