Coronavirus - Twitter signale les messages trompeurs concernant les vaccins

(Belga) Twitter ajoutera désormais une étiquette d'avertissement aux messages trompeurs au sujet des vaccins anti-corona, informe la plateforme lundi. Les utilisateurs qui publient de tels tweets à plusieurs reprises seront temporairement bloqués avant d'être définitivement bannis du réseau social après cinq avertissements.

La plateforme a déjà retiré plusieurs publications contenant des informations fausses ou trompeuses sur le virus, susceptibles de contribuer à la désinformation. Plus de 8.400 tweets ont été supprimés à ce jour. Un nombre croissant de pays faisant désormais appel à différents vaccins, les gens recherchent de plus en plus souvent des informations fiables sur la pandémie, souligne Twitter, expliquant l'attention particulière accordée aux messages qui s'y réfèrent. (Belga)