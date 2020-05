Coronavirus - USA: 1.435 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures

(Belga) Le coronavirus a fait 1.453 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi l'Université Johns Hopkins, ce qui porte le bilan total américain à plus de 66.000 décès.

A 20h30 heure locale samedi (02h30 heure belge), l'université, dont le comptage fait référence, avait enregistré plus de 1,1 million de cas d'infection au Covid-19 et 66.224 décès, soit une hausse de 2% par rapport au bilan de vendredi. Les Etats-Unis sont de loin le pays qui a le plus grand nombre de décès dus à la pandémie. (Belga)