Corruption à l'ONU: 4 ans de prison pour un entrepreneur chinois

(Belga) Un homme d'affaires chinois reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent dans une affaire qui impliquait un ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies, John Ashe, aujourd'hui décédé, a été condamné vendredi à quatre ans d'emprisonnement.

Principal accusé de l'affaire, Ng Lap Seng est un sexagénaire de Macao qui a fait fortune dans l'immobilier et qui, selon des documents publiés par l'université californienne de Berkeley, entretient des relations politiques et mafieuses en Chine. Avec des complices, il a versé 1,3 million de dollars de pots de vin à John Ashe, qui a été président de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies entre septembre 2013 et septembre 2014, et à Francis Lorenzo, adjoint à l'ambassadeur de la République dominicaine auprès de l'ONU. En échange, les deux hommes devaient aider Ng Lap Seng et ses partenaires à la concrétisation d'un projet de centre de conférence sponsorisé par l'ONU à Macao, dans le sud de la Chine. Pour faciliter l'avancée du projet, John Ashe -ambassadeur d'Antigua-et-Barbuda auprès des Nations unies durant dix ans- avait notamment soumis au secrétaire général de l'ONU un document relevant le prétendu besoin de créer ce centre de conférence, qui n'a finalement jamais vu le jour. A l'issue d'un procès de cinq semaines, Ng Lap Seng a été reconnu coupable fin juillet de six chefs d'accusation, notamment corruption et blanchiment d'argent, par un juge fédéral de Manhattan. La peine, assortie d'une amende d'un million de dollars et d'une demande de restitution de 1,5 million de dollars, est sensiblement inférieure à ce que risquait l'entrepreneur, qui était passible de plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement. Inculpé en octobre 2015, John Ashe est décédé d'un arrêt cardiaque en juin 2016 ce qui a provoqué l'extinction des poursuites le visant. Ng Lap Seng était le seul des cinq inculpés encore en vie à ne pas avoir plaidé coupable. Deux complices ont été condamnés à 20 mois et à 7 mois de prison respectivement et les deux autres, dont Francis Lorenzo, attendent le prononcé de leur peine. (Belga)