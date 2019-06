Corruption et dopage: procès à Paris contre l'ex-patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack

Un juge vient d'ordonner un procès à Paris contre l'ex-patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack, et son fils Papa Massata Diack, soupçonnés d'être au coeur d'un système de corruption présumé pour couvrir des cas de dopage d'athlètes russes, a appris lundi l'AFP de sources concordantes.

Lamine Diack, qui fut l'influent président de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) entre 1999 et 2015, devra répondre notamment de "corruption active et passive" et "blanchiment en bande organisée". Il doit être jugé avec cinq autres protagonistes, dont son fils accusé notamment de "blanchiment en bande organisée" et "corruption active". Visé par un mandat d'arrêt, il n'a jamais pu être interrogé par la justice française.