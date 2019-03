Crise au Venezuela - Guaido entame un tour du pays "jusqu'à la présidence"

(Belga) Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, s'est lancé samedi à Valencia (centre) dans une tournée à travers le pays qu'il promet de conduire "jusqu'à Miraflores", le palais présidentiel à Caracas.

Le Venezuela est encore sous le choc de la gigantesque panne de courant qui l'a paralysé pendant près d'une semaine. Le président en exercice Nicolas Maduro, qui a accusé les Etats-Unis d'avoir conduit des attaques "cybernétiques" contre la principale centrale du pays, a convoqué une nouvelle "mobilisation anti-impérialiste" et ordonné à l'armée de renforcer la surveillance des installations électriques et de défricher la végétation autour des sites de production et des lignes à haute tension. Pour M. Guaido, qui a reçu le soutien d'une cinquantaine de pays, M. Maduro est un "usurpateur" réélu pour un deuxième mandat lors d'un scrutin entaché de fraudes et cette panne est due à sa mauvaise gestion et à la corruption du régime. Juan Guaido se trouvait samedi à Valencia, capitale de l'Etat de Carabobo et ville industrielle à 170 km à l'ouest de Caracas, dans laquelle l'attendaient des milliers de ses partisans, a constaté l'AFP. "Il est temps de reprendre le Venezuela point par point", a-t-il lancé à la tribune. "Ils pensent pouvoir nous faire taire, nous intimider (...) Le régime veut nous faire douter. Ils ne pourront pas nous diviser, ce processus est irrépressible, il n'y a pas de retour en arrière". Juan Guaido a demandé aux députés de l'opposition, qui domine le Parlement, d'organiser des assemblées citoyennes dans leurs circonscriptions. (Belga)