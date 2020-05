Darya, enceinte à 14 ans, avoue finalement que son petit-ami Ivan, 10 ans, n'est pas le père de l'enfant qu'elle attend

Il y a 3 mois, nous vous relations cette sordide histoire. Une jeune fille de 13 ans faisait alors beaucoup parler d'elle en Russie. Enceinte, elle affirmait que le père de son bébé était âgé de 10 ans. Darya, de son vrai nom Dasha, affirmait alors à la télévision nationale russe qu'elle était enceinte de son ami, un petit garçon de 10 ans. Des propos mis en doute par des experts. Un docteur ayant examiné le jeune garçon en question, nommé Ivan, et affirmant qu'il était immature sexuellement.

Alors que des rumeurs faisaient état d'un autre père âgé de 15 ans, l'adolescente a révélé dimanche sur son compte Instagram que, non Ivan n'est pas le père de l'enfant, et que sa grossesse est en réalité le résultat d'un viol.

La jeune femme détaille qu'elle aurait été abusée dans une cage d'escalier par un garçon de 16 ans et que comme la ville dans laquelle elle vit est petite, elle aurait très peur de le croiser. "Ça s’est passé en novembre dans des escaliers. Il faisait déjà noir dehors et personne n’a pu m’aider. Je ne veux pas en dire plus, j’imagine que vous pouvez me comprendre".