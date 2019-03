Des cyclones destructeurs s'abattent sur l'Australie

(Belga) Deux cyclones "très destructeurs" de catégorie 4 étaient attendus samedi sur les côtes nord et ouest de l'Australie, entraînant des évacuations préventives, ont déclaré les autorités.

Le cyclone Trevor, accompagné de rafales à 250 km/h, devait toucher terre samedi au niveau de la côte peu peuplée du Territoire du Nord, près de la ville de Port McArthur dans le golfe de Carpentaria, a déclaré le Bureau australien de météorologie (BOM). L'armée et la police ont déjà procédé à l'évacuation préventive d'un grand nombre d'habitants dans le Territoire du Nord et l'Etat voisin du Queensland. Le BOM a précisé que Trevor s'accompagne d'une "grande marée très dangereuse" pouvant frapper les régions côtières. De fortes précipitations sont également attendues, susceptibles de provoquer des inondations sur de vastes zones du Territoire du Nord et du Queensland. Pendant ce temps, un autre cyclone de catégorie 4, Veronica, menaçait la région minière plus densément peuplée de Pilbara, dans l'État de l'Australie occidentale, où il doit toucher terre tard samedi ou dimanche. Jonathan Howe du BOM a expliqué que Veronica doit ralentir à l'approche de la côte, près du centre minier de Port Hedland. Il doit s'accompagner de pluies pouvant atteindre un mètre, dans certaines régions, et provoquer une marée pouvant mesurer jusqu'à quatre mètres. "Nous pourrions connaître une vaste inondation générale de la région", a-t-il dit. (Belga)