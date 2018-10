Des personnalités du monde culturel demandent l'annulation de l'Eurovision en Israël

(Belga) Des dizaines de personnalités comptant dans le monde de la culture se sont exprimées pour dire leur opposition à l'organisation en Israël du concours Eurovision de la chanson, évoquant des violations des droits de l'Homme par l'Etat israélien à l'encontre des Palestiniens. Elles demandent à l'EBU (European Broadcasting Union) d'organiser l'épreuve dans un autre pays.

Parmi les signataires du texte paru sur le site du quotidien britannique The Guardian, on retrouve les noms de Roger Waters, co-fondateur du groupe Pink Floyd, des réalisateurs Ken Loach, Aki Kaurismäki et Mike Leigh, de l'actrice Julie Christie et du musicien Brian Eno. Plusieurs artistes belges ont également apposé leur signature en bas de ce manifeste, notamment Helmut Lotti. La chanteuse israélienne Netta avait remporté en mai dernier le concours Eurovision de la chanson organisé au Portugal avec un morceau intitulé "Toy". L'édition 2019 du concours doit donc en principe se dérouler en Israël en mai. (Belga)