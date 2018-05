Volkswagen rappelle 410.000 voitures pour un problème de ceintures

L'allemand Volkswagen a annoncé vendredi le rappel de 410.000 voitures en raison d'un problème avec les ceintures de la banquette arrière, et a d'ici là déconseillé à ses clients l'utilisation du siège du milieu. Dans certains cas, comme le "changement brusque de voies avec cinq personnes à bord", les boucles de ceinture "peuvent se chevaucher" et la ceinture du siège de gauche "peut s'ouvrir involontairement", explique le groupe dans un communiqué.



Une solution nécessitant l'intervention d'un technicien "a été conçue", affirme le groupe, qui "conseille a ses clients de ne pas utiliser le siège du milieu à l'arrière" tant que la réparation n'aura pas été effectuée.





Le constructeur espagnol Seat aussi concerné



Selon l'agence allemande DPA, le problème concerne 219.000 VW Polo de la dernière génération, ainsi que 191.000 voitures de la marque espagnole Seat, pour les séries Ibiza et Arona. L'entreprise aux 12 marques, plus grand constructeur automobile du monde, contactera les clients concernés "d'ici peu", précisant que, hormis cette faille, "les voitures concernées peuvent circuler en toute sécurité".





La semaine des mauvaises nouvelles pour Volkswagen



Ce rappel intervient au terme d'une semaine de mauvaises nouvelles pour Volkswagen: Audi, marque du groupe a annoncé mardi avoir interrompu la livraison aux clients de certains véhicules de modèles A6/A7 après avoir découvert de nouvelles "irrégularités" sur ses moteurs diesel.



Mardi aussi, les médias allemands ont rapporté que le nouveau patron de VW, Herbert Diess, a coopéré avec la justice américaine dans l'enquête sur le scandale des moteurs diesel truqués, obtenant des garanties personnelles. Le gouvernement allemand a aussi approuvé mercredi une loi permettant des procédures collectives de consommateurs visant des entreprises, juste à temps pour permettre des recours contre VW dans le cadre du "Dieselgate".



Volkswagen avait reconnu à l'automne 2015 avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel d'un logiciel capable de fausser le résultat des tests antipollution et dissimulant des émissions dépassant parfois jusqu'à 40 fois les normes autorisées.