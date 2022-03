Guerre en Ukraine: des troupes au sol à Kharkiv, est-ce un nouveau cap franchi dans cette guerre?

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a indiqué mercredi l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine.

Alain De Nève, analyste à l’Institut royal de défense, était invité dans le RTL INFO 13h à commenter cette annonce intervenue au septième jour de l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février.

La question qui se pose est la suivante: avec ces troupes qui combattent au sol, le conflit est-il monté d’un cran ? "C’est trop tôt pour le dire", estime Alain De Nève. "Il est fort probable que ce qui nous semble être une accélération des opérations était en fait planifié. Une opération militaire n’est pas une progression linéaire d’un point A vers un point B, il y a toujours des moments de pause. Il y a des moments nécessaires à la logistique. On est toujours dans des progressions, suivies de décélérations et ainsi de suite. Il est un peu trop tôt pour déjà dresser un bilan des opérations ou envisager l’une ou l’autre prévision", conclut le spécialiste en matière d’armement et de stratégie militaire.

> TOUTE L'ACTU DE LA GUERRE EN UKRAINE