David a reçu la première greffe d'un coeur de porc il y a deux semaines: voici comment il va

C'était une première mondiale et tout se déroule comme prévu, voire même mieux que prévu. Le patient à qui un cœur de porc a été greffé se porte bien, selon ses médecins. "Il va mieux que ce à quoi nous nous attendions", a déclaré le chirurgien responsable du centre médical de l'université du Maryland à Baltimore, Muhammad Mohiuddin, dans une vidéo diffusée par l'hôpital universitaire jeudi (heure locale). "Son cœur va bien, il n'y a aucun signe de rejet."

"Nous sommes heureux de ne pas observer de rejet"

L'homme est "remarquablement lucide", a souligné le chirurgien Bartley Griffith. "Quand j'arrive à la fenêtre de sa chambre, il me fait signe et demande quand il pourra rentrer chez lui." Le patient suit des séances de kinésithérapie. "Nous devons renforcer ses jambes pour qu'elles puissent à nouveau le porter, ce qui n'est pas le cas pour le moment." Il faudra encore attendre un certain temps avant que l'homme ne soit autorisé à quitter l'hôpital, a ajouté Muhammad Mohiuddin. "Nous analysons la situation au jour le jour et sommes heureux de ne pas observer de rejet ou d'autres problèmes."

Une première mondiale

L'organe génétiquement modifié a été greffé sur un homme de 57 ans au début du mois de janvier, un pas important dans le domaine de la transplantation. L'opération a duré huit heures, selon les médias américains. L'homme, qui souffrait d'une insuffisance cardiaque au stade terminal et d'une arythmie, n'était pas éligible à une transplantation de cœur conventionnelle. Cette greffe était une première mondiale.