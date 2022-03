DIRECT - Guerre en Ukraine: la plus grande centrale atomique d'Europe bombardée, des "couloirs humanitaires" pour évacuer des civils

La plus grande centrale atomique d'Europe, Zaporijjia, située dans le centre de l'Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est "garantie" selon Kiev, qui a accusé Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire". Hier, l'Ukraine et la Russie ont convenu, à l'issue d'une deuxième session de pourparlers, d'organiser des "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils des zones de combats.

DIRECT RTL INFO

05h49 - Centrale bombardée: l'incendie est "éteint", annoncent les secours ukrainiens

Les services de secours ont éteint l'incendie qui s'est déclaré sur le site d'une centrale nucléaire du centre de l'Ukraine après un bombardement russe. La centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est "garantie" selon Kiev.



03h52 - L'incendie dans la centrale nucléaire n'a pas affecté d'équipements "essentiels"

Les équipements "essentiels" de la centrale nucléaire de Zaporijjia n'ont pas été touchés par l'incendie qui s'est déclenché après des frappes russes, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

03h44 - Zelensky accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi Moscou de recourir à "la terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" la catastrophe de Tchernobyl, après le bombardement de la centrale nucléaire.



03h34 - Le Pentagone a établi une ligne directe avec Moscou

Le gouvernement américain a mis en place une "hotline", soit une ligne directe, avec la Russie pour prévenir les incidents militaires dans le cadre de la guerre en Ukraine, a annoncé le département américain de la Défense. "Les États-Unis disposent d'un certain nombre de canaux pour discuter des problèmes de sécurité critiques avec les Russes pour les cas d'urgence ou les situations d'urgence", a déclaré le Pentagone.

02h56- Biden "vient de parler à Zelensky" de la centrale nucléaire

Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

02h48 - L'AEIA appelle à cesser l'usage de la force sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé vendredi à cesser l'usage de la force sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, mettant en garde contre un "grave" danger si un réacteur est touché.

02h01 - Russie: problèmes d'accès aux sites de plusieurs médias indépendants et de Facebook

Les pages internet de Facebook et plusieurs médias indépendants étaient en partie inaccessibles vendredi en Russie, au moment où les autorités russes resserrent leur étau autour des voix critiques, en pleine guerre en Ukraine. Le service de surveillance GlobalCheck et des journalistes de l'AFP à Moscou ont constaté des problèmes pour accéder au site de Facebook, de même qu'à ceux des médias Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL et du service russophone de la BBC.

01h20 - Incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijia après des tirs russes

Un incendie s'est déclaré dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, après un bombardement russe, a affirmé vendredi le porte-parole de cette centrale. "Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s'est déclaré", a indiqué ce porte-parole, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de la centrale.



"L'armée russe tire de tous côtés sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe", a écrit sur Twitter le ministre des affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. "Le feu s'est déjà déclaré. Si ça explose, ce sera 10 fois plus important que Tchernobyl! Les Russes doivent IMMÉDIATEMENT cesser les tirs, autoriser les pompiers sur place, établir une zone de sécurité!"

00h29 - Les Etats-Unis accordent une "protection temporaire" aux Ukrainiens présents sur leur sol

Après l'Union européenne, les Etats-Unis ont accordé aux Ukrainiens présents sur leur sol un statut dit de "protection temporaire", qui empêche leur expulsion et leur donne le droit de travailler. En ces temps de "guerre et de violence insensée", "nous allons continuer d'apporter notre aide et notre protection aux Ukrainiens des Etats-Unis", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas dans un communiqué.