Disparition de Natacha au Pérou: les traces de sang découvertes par les enquêteurs n’appartiennent pas à la jeune Belge

Des traces de sang avaient été découvertes fin juin dans une habitation de Cabanaconde au Pérou où la Belge Natacha de Crombrugghe, portée disparue depuis le 24 janvier, a participé à une fête la veille de sa disparition, avaient annoncé les autorités judiciaires du Pérou. Aucun autre élément suspect n'avait été découvert et les enquêteurs devaient encore déterminer si les traces de sang appartiennent bel et bien à la touriste belge

Selon le quotidien La Republica, le sang, qui a été analysé, n’appartient pas à Natacha de Crombrugghe, a indiqué Miguel Cayetano, chef de la police d’Arequipa. "Dans le cadre de l’enquête, un échantillon de sang a été envoyé à Lima. Les analyses indiquent qu’il correspond effectivement à une personne humaine, mais il ne s’agit pas de Natacha", a-t-il déclaré durant une conférence de presse.

Pour la police péruvienne, il reste 3 hypothèses sur ce qui aurait pu arriver à la Belge de 28 ans: une chute dans la rivière après un accident, une mort violente ou la possibilité qu’elle soit vivante. "Tant que le corps n’est pas retrouvé, toutes les théories sont valables", a déclaré le chef de la police d’Arequipa.

A propos des traces de sang retrouvées, les parents de la jeune femme avaient réagi il y a quelques semaines auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws: "Il ne s’agit pas de sang, mais de fluide corporel que les enquêteurs ont trouvé dans une dépendance de La Estancia, l’hôtel de Cabanaconde où Natacha a séjourné le 23 janvier 2022. Il était invisible à l’œil nu"

Et d'ajouter: "Les détectives ont trouvé des vêtements et un matelas. Il est très probable que les fluides corporels retrouvés étaient ceux d’invités qui s’y trouvaient. Ce ne sont probablement pas ceux de notre fille. La recherche en laboratoire devrait fournir une réponse définitive. Cela pourrait prendre quelques jours de plus (…) La bonne nouvelle, c’est que l’enquête se déroule bien. Nous continuons d’espérer que nous retrouverons notre fille."

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans effectuait pour rappel un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l'un de plus profonds du monde.