Déraillement d'un train en Turquie: le bilan monte à 24 morts

Vingt-quatre personnes ont été tuées dimanche lors du déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdag, dans le nord-ouest de la Turquie, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le vice-Premier ministre turc Recep Akdag. Les opérations de recherche ont été achevées lundi matin dans le train accidenté, a indiqué l'agence de presse officielle Anadolu, citant M. Akdag. 124 personnes encore hospitalisées Le train transportant 362 passagers provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand six de ses voitures ont déraillé, à proximité du village de Sarilar. Les médias turcs ont rapporté que 338 personnes avaient été conduites à l'hôpital après l'accident, 124 restant encore hospitalisées lundi matin selon le ministre de la Santé Ahmet Demircan. Le sol s'est affaissé Le train a déraillé après que le sol s'est affaissé sous les rails en raison d'abondantes pluies récentes, selon les médias. Le ministre des Transports Ahmet Arslan a précisé que les rails avaient été contrôlés en avril, a rapporté Anadolu. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entame lundi un nouveau mandat de cinq ans avec des pouvoirs élargis, a fait part de ses condoléances aux victimes et annoncé qu'une enquête serait menée sur "cet accident tragique". Plusieurs accidents mortels se sont produits sur le réseau ferré turc ces dernières années. En janvier 2008, neuf personnes sont mortes dans un déraillement provoqué par des rails défectueux dans la région de Kutaha, au sud d'Istanbul. En juillet 2004, 41 personnes avaient été tuées et 80 blessées dans le déraillement d'un train à grande vitesse dans la province de Sakarya, dans le nord-ouest du pays.

Emergency medics had to walk to the scene of crash where a passenger train carrying 360 derailed in Corlu/Tekirdag, northwest Turkey, to help those injured as government also rush helicopters to the area.

(Footage from @anadoluajansi)pic.twitter.com/hUAemOzMUi — Mustafa Yilmaz (@MustafaEdib) 8 juillet 2018

Reports that at least 13 people were killed and 73 injured after a train with over 300 passengers derailed in #Turkey. pic.twitter.com/PkW5jHnv8D — Mohamed K. Ateeq (@ATEEKSTER) 8 juillet 2018

"BREAKING: Train derails in northwest Turkey, many dead –Official" https://t.co/pvo7PtxyPi — Nigeria Newspapers?? (@NigeriaDaiily) 8 juillet 2018

Multiple injuries and fatalities reported after train comes off the rails in northwestern Tekirdag province https://t.co/YMnC0GWzIY pic.twitter.com/pcXlL6Vlwb — DAILY SABAH (@DailySabah) 8 juillet 2018