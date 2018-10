Donald Trump et Kim Jong Un sont tombés amoureux, selon le président américain

(Belga) Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sont tout simplement "tombés amoureux", a déclaré samedi soir le président Trump au cours d'un rassemblement de ses militants en Virginie occidentale (nord-est des Etats-Unis).

"J'étais assez dur avec lui, tout comme lui l'était (avec moi). Et on en remettait une couche", a expliqué M. Trump. "Et puis, on est tombé amoureux. Vraiment." "Il m'a écrit de belles lettres. De superbes lettres. Et on est tombé amoureux", a-t-il ajouté. Le président américain a pointé l'interruption des tests nucléaires de la part de Pyongyang et l'arrêt des envois de missiles comme des signes du succès de sa méthode avec la Corée du Nord, bien que certaines sources avancent que le programme nord-coréen demeure inchangé. Il a également rappelé qu'il y aurait probablement une deuxième rencontre au sommet avec son vis-à-vis nord-coréen. "Qui sait, nous aurons une seconde rencontre. Le président Kim voudrait une deuxième entrevue", selon Donald Trump. (Belga)