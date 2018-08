Donald Trump va-t-il perdre son étoile sur le Walk of Fame? Hollywood demande son retrait

Le conseil municipal de West Hollywood, quartier de Los Angeles où se situe le célèbre Walk of Fame, a adopté à l'unanimité une résolution demandant à ce que l'étoile de Donald Trump soit retirée de la célèbre promenade touristique, a annoncé son maire mardi.



L'étoile de Donald Trump, inaugurée en 2007 quand le milliardaire était une star de la télévision, grâce à son programme phare "The Apprentice", est la cible de vandalisme depuis son entrée en politique. West Hollywood, commune connue pour sa vie nocturne et sa communauté LGBT, revendique fièrement ses valeurs progressistes, en opposition à la politique du président américain.





Plusieurs fois accusé d'agressions sexuelles



Le conseil municipal de West Hollywood va donc demander à la Chambre de Commerce d'Hollywood, responsable du Walk of Fame, de retirer l'étoile du célèbre boulevard, au nom notamment du "traitement dérangeant des femmes" reproché à Donald Trump, plusieurs fois accusé d'agression sexuelle. La décision est maintenant dans les mains de la Chambre de Commerce.

En 2015, cette dernière avait refusé d'enlever l'étoile du comique Bill Cosby, reconnu depuis coupable d'agression sexuelle. En juillet, un homme a détruit à l'aide d'une pioche cette étoile, véritable symbole de succès dans le monde américain du divertissement. A l'été 2016, un artiste de rue avait déjà emmuré l'étoile du républicain avec des parois de 15 centimètres.