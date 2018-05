Ebola en RDC: un prêtre catholique contaminé

(Belga) Un prêtre catholique a été placé en quarantaine après avoir été contaminé par le virus Ebola à Mbandaka, ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo touchée par l'épidémie, a-t-on appris jeudi de source médicale.

"Nous avons placé en quarantaine un prêtre du diocèse de Mbandaka-Bikoro qui a été testé positif" au virus Ebola, a déclaré à l'AFP une source médicale sous couvert d'anonymat, confirmant une information relayée dans la soirée sur les réseaux sociaux. Les aurotités religieuses n'ont pu être jointes par l'AFP dans l'immédiat. Il n'était pas possible jeudi soir d'établir clairement si ce cas était déjà comptabilisé dans le bilan officiel ou non. Mercredi, les autorités congolaises avaient appelé à la prudence sur les informations concernant cette neuvième épidémie en RDC depuis 1976, soulignant que le ministère de la Santé était la seule instance habilitée à communiquer sur l'épidémie. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka, peuplée de 1,2 million d'habitants. Selon un décompte de l'OMS, 58 cas ont été recensés. Une vaccination ciblant le personnel soignant, les contacts des malades et les contacts des contacts est en cours depuis lundi. (Belga)