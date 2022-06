Elargissement de l'Otan - La Turquie n'a pas demandé de "concessions" américaines pour lever le blocage

(Belga) La Turquie n'a pas fait "de demande particulière de concessions aux Américains" pour lever son opposition à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan, a assuré mardi un haut responsable de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis n'ont "rien offert" à Ankara, a-t-il insisté lors d'un entretien avec des journalistes. L'accord conclu à Madrid entre la Turquie, la Finlande et la Suède sur l'élargissement de l'alliance militaire va donner "un élan puissant" à l'unité occidentale, a estimé ce haut responsable américain, qui n'a pas souhaité être identifié. Il a par ailleurs tenu à vanter le rôle joué par le président américain Joe Biden dans les délicates négociations entre les trois protagonistes, qui ont mené à la spectaculaire annonce d'un accord en marge du sommet de l'Otan en Espagne. Officiellement, Washington ne voulait pas jouer "les intermédiaires" dans des discussions menées par le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, a indiqué cette source. Mais elle a lourdement insisté sur l'implication du président des Etats-Unis. Le haut responsable a ainsi rappelé que Joe Biden s'était entretenu mardi matin avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan des "préoccupations" de ce dernier et de "la manière de les surmonter." Cet appel était destiné à pousser l'accord entre les trois pays "derrière la ligne d'arrivée", a-t-il dit. Les deux hommes doivent avoir mercredi une réunion bilatérale à Madrid. La source a assuré que la Suède et la Finlande avaient voulu "s'assurer du soutien" du président américain à l'accord trouvé avec la Turquie "avant de conclure". (Belga)