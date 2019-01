Election en RDC - Réunion à huis clos vendredi du Conseil de sécurité de l'ONU

(Belga) Le Conseil de sécurité des Nations unis va se réunir à huis clos vendredi sur les élections en République démocratique du Congo, selon des diplomates.

La réunion, prévue à 15H00 (21H00 HB), va se tenir à la demande de la France alors que les différentes puissances attendent les résultats du scrutin historique de dimanche. L'Eglise catholique a repris jeudi son rôle de contre-pouvoir en République démocratique du Congo en affirmant connaître le nom du vainqueur de l'élection présidentielle pour mieux demander à la commission électorale (Céni) de proclamer les résultats "dans le respect de la vérité et la justice". De leur côté, les Etats-Unis ont exigé des autorités électorales de République démocratique du Congo de "respecter" le choix des Congolais en publiant des résultats "exacts". Et Washington d'appeler également au rétablissement d'internet, coupé depuis lundi. Plusieurs grand pays occidentaux et les voisins de la RDC espèrent que ce pays verra sa première transmission pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. Le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, n'était pas candidat à sa réélection. Au total, 21 prétendants, dont l'ancien ministre de l'Intérieur et candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary, se sont présentés. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit aussi tenir une réunion publique sur la RDC mardi. (Belga)