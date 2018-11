Elections aux USA: un célèbre propriétaire de maisons closes, décédé le mois dernier, a été élu dans le Nevada

Dennis Hof, un célèbre propriétaire de maisons closes décédé le mois dernier, a été élu mardi lors des élections américaines de mi-mandat à l'assemblée du Nevada, sous l'étiquette républicaine, en raison d'une particularité du code électoral en vigueur.

Selon les résultats des élections locales publiés sur le site de la législature du Nevada, Dennis Hof l'a emporté avec 63% des voix face à une candidate démocrate dans la 36e circonscription de l'assemblée de cet Etat de l'ouest du pays, où la prostitution est légale.

Dennis Hof est mort le 16 octobre après avoir célébré ses 72 ans lors d'un meeting électoral, en compagnie d'un acteur pornographique à la retraite et d'un célèbre représentant du lobby anti-impôt.Connu pour sa personnalité tapageuse, ce supporter de Donald Trump, ancienne vedette de téléréalité, avait ouvert sept maisons closes, des stations essence et des restaurants.

Il avait publié ses mémoires, intitulées "The art of the pimp" ("l'art du maquereau"), allusion au best-seller de Donald Trump "The art of the deal" ("l'art de la négociation").Dennis Hof avait facilement remporté l'investiture républicaine dans cette circonscription conservatrice et rurale du sud de l'Etat.Le code électoral du Nevada autorisait le maintien de sa candidature post-mortem. Les responsables politiques locaux nommeront son remplaçant.