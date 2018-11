Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Arizona: la démocrate Kyrsten Sinema l'emporte au Sénat

(Belga) La candidate démocrate Kyrsten Sinema l'emporte finalement en Arizona pour la course au Sénat, près d'une semaine après les élections de mi-mandant aux Etats-Unis. Elle devance ainsi sa rivale républicaine MArtha McSally dont la victoire semblait pourtant assurée dans cet Etat du sud-ouest des USA.

Kyrsten Sinema a obtenu 49,68% des voix, contre 47,96 pour Martha McSally, selon les statistiques du Secrétaire d'Etat de l'Arizona. La candidate démocrate avait été battue de peu le soir des élections de mi-mandat organisées mardi dernier, mais est passée en tête deux jours plus tard, lorsque les votes postaux ont été comptabilisés. L'écart s'est creusé ensuite, lui assurant la victoire. McSally a concédé sa défaite sur Twitter: "Je lui souhaite du succès. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue dans ce voyage. Je m'inspire de l'esprit d'Arizona et les meilleurs jours de notre Etat sont devant nous." Le siège de l'Arizona au Sénat américain était auparavant occupé par un républicain. La victoire d'une démocrate signifie donc, pour les Républicains, une majorité plus ténue - de deux sièges - dans cette institution. Si sa victoire est avalisée par l'autorité électorale de l'Etat, Kyrsten Sinema deviendra la première femme sénatrice dans l'histoire de l'Arizona. Deux autres sièges pour le Sénat sont toujours incertains, une semaine après le scrutin. En Floride, la course entre le gouverneur républicain Rick Scott et le sénateur démocrate Bill Nelson est suspendue le temps d'un recomptage des bulletins. Au Mississipi, un second tour est prévu le 27 novembre. La sénatrice républicaine Cindy Hyde Smith est favorite dans cet Etat largement républicain. (Belga)