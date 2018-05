En Chine, un service de covoiturage arrête ses activités après le meurtre d'une passagère

La principale application chinoise de réservation de véhicules avec chauffeur, Didi Chuxing, a suspendu son activité de covoiturage Didi Hitch pour une durée d'une semaine après un possible homicide commis par un conducteur sur une passagère à Zhengzhou (centre de la Chine).

450 millions d'usagers

Didi Chuxing évoque pour sa part un "incident" survenu à Zhengzhou. Selon la chaîne chinoise CCTV, un conducteur qui avait pris dans son véhicule une passagère via Didi Hitch est soupçonné de l'avoir tuée. Il semble que le conducteur en question ait utilisé le compte de son père.

Cette principale application revendique plus de 450 millions d'usagers. Né en 2015 de la fusion de deux applications concurrentes soutenues respectivement par les géants chinois de l'internet Alibaba et Tencent, elle dit assurer plus de 25 millions de courses par jour.