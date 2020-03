Israël: le rival de Netanyahu en passe d'être nommé pour former le gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a annoncé dimanche son intention de charger, l'ex-chef d'état-major Benny Gantz de former un gouvernement, appelant à mettre fin rapidement à une longue crise politique pour pouvoir répondre à l'épidémie du nouveau coronavirus.

L'annonce de M. Rivlin constitue un revers pour Benjamin Netanyahu, Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, mais ne signale pas forcément la fin de son règne.

Quoiqu'il en soit, pour M. Rivlin, il est nécessaire de former un gouvernement "le plus tôt possible" afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus en Israël, où 213 cas de contamination ont été recensés et où des dizaines de milliers de personnes sont confinées chez elles.

Les législatives du 2 mars, les troisièmes en moins d'un an, n'ont pas réussi à départager MM. Netanyahu, chef du parti de droite Likoud, et Gantz, dirigeant du parti centriste "Bleu-Blanc".

Dimanche, M. Rivlin a reçu les représentants des partis élus au Parlement pour qu'ils lui fassent part de leur candidat favori pour former la nouvelle équipe ministérielle.

Au terme des consultations, "61 députés ont recommandé Benny Gantz, contre 58 députés pour (...) Benjamin Netanyahu", a indiqué le bureau du président dans un communiqué. "Demain (lundi) le président confiera à Benny Gantz la tâche de former un gouvernement."

En soirée, M. Rivlin a rencontré MM. Netanyahu et Gantz, convoqués "d'urgence" pour discuter de la possibilité d'un gouvernement d'union. Mais les discussions n'ont pas abouti et doivent se poursuivre, selon un communiqué commun du Likoud et de "Bleu-Blanc".

En Israël, il est nécessaire d'être soutenu par 61 des 120 membres du Parlement pour constituer un cabinet. A l'issue des précédentes élections d'avril et septembre 2019, aucun bloc n'était parvenu à atteindre ce seuil.

- Eviter une quatrième élection -

M. Gantz a obtenu le soutien de la "Liste unie" des partis de la minorité arabe israélienne (15 sièges), qui l'ont recommandé auprès de M. Rivlin, ainsi que celui du parti de droite nationaliste laïque Israël Beiteinou d'Avigdor Lieberman.

"Nous recommandons Benny Gantz pour une raison très simple: lors de la dernière campagne, nous avons dit que le plus important était d'éviter une quatrième élection", a affirmé M. Lieberman.

"Nous avons aussi dit que nous soutenons fortement un gouvernement d'urgence et d'unité nationale", a ajouté M. Lieberman, un ancien allié et ministre de M. Netanyahu.

Il n'est toutefois pas certain que M. Gantz parvienne à former un gouvernement du fait des divergences entre ses soutiens. M. Lieberman a par le passé refusé de participer à un gouvernement soutenu par les partis arabes israéliens.

Dans ces circonstances, M. Rivlin pourrait chercher "à accentuer la pression" tant sur M. Gantz que M. Netanyahu "pour qu'ils envisagent un gouvernement d'union", selon Gideon Rahat, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem.

Inculpé pour corruption, malversation et abus de confiance dans trois affaires, M. Netanyahu appelle depuis plusieurs jours à la formation d'un gouvernement d'union nationale sous sa direction, pour répondre à la crise du coronavirus.

- Report du procès Netanyahu -

"Face à la situation d'urgence nationale et mondiale, nous devons unir nos forces et mettre en place un gouvernement fort et stable qui peut adopter un budget et prendre des décisions difficiles", a affirmé le matin M. Netanyahu dans un communiqué.

"Le gouvernement servira six mois et les ministères seront répartis de manière égale: le Premier ministre ne pourra pas démettre les ministres de 'Bleu-Blanc' et 'Bleu-Blanc' ne pourra pas destituer le Premier ministre", a-t-il proposé.

A l'issue des deux précédentes élections, M. Gantz avait refusé de participer à un gouvernement dirigé par M. Netanyahu à cause de son inculpation.

Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être mis en examen en cours de mandat, il clame son innocence et se dit victime d'une "chasse aux sorcières".

Son procès qui devait s'ouvrir mardi a été reporté de deux mois "au vu de la propagation du coronavirus et selon les instructions limitant le travail des tribunaux", a annoncé le tribunal de Jérusalem.

Les autorités ont annoncé de nouvelles mesures pour tenter d'arrêter la propagation de l'épidémie: les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tous les lieux de loisirs doivent rester fermés, comme le sont déjà écoles et universités.