Explosion dans une usine chimique en Chine: le bilan monte à 44 morts

(Belga) L'explosion survenue jeudi dans une usine chimique dans l'est de la Chine a fait au moins 44 morts, selon un nouveau bilan revu à la hausse annoncé par les médias officiels.

Selon la municipalité de Yancheng, 90 personnes ont également été grièvement blessées lorsque la déflagration a soufflé jeudi des bâtiments de l'usine, endommagé des habitations et projeté un énorme panache de fumée dans le ciel. Plus de 3.000 personnes ont été évacuées. Signe de la violence de l'explosion, le Centre national de sismologie a fait état au même moment d'un tremblement de terre de magnitude 2,2 à proximité du lieu de la catastrophe. Vendredi, plus de 3.500 secouristes étaient toujours mobilisés sur le terrain, ont annoncé les autorités de Yancheng, une ville située à 260 km au nord de la métropole de Shanghai. (Belga)