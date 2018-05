Explosion sur le volcan Kilauea, les habitants appelés à s'abriter

(Belga) Le cratère proche du sommet du volcan hawaïen Kilauea a explosé tôt jeudi, propulsant un épais panache de cendres très haut dans le ciel et poussant les autorités à inciter les habitants à se mettre à l'abri.

L'Observatoire des volcans d'Hawaï a signalé que l'explosion à l'intérieur du cratère Halemaumau du Kilauea avait dégagé un nuage qui atteignait 9.000 mètres de hauteur et dérivait vers le nord-est. Il a incité les personnes susceptibles d'être dans son sillage à s'abriter à cause des dangereuses émanations de dioxyde de soufre, et a maintenu une alerte rouge pour l'aviation, le trafic aérien restant ainsi suspendu dans la zone. "A n'importe quel moment, l'activité pourrait redevenir explosive, avec une augmentation de la production de cendres et de projectifs près de l'ouverture", a ajouté l'observatoire. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des cinq que compte l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel. Il est entré en éruption le 3 mai, entraînant l'évacuation de quelque 2.000 personnes de leurs maisons à cause de fissures --au moins 17 jeudi-- déversant de la lave qui se sont ouvertes à plusieurs kilomètres du cratère principal. Des gaz toxiques ont également envahi ces zones.