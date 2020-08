Présenté comme l'origine des explosions dévastatrices à Beyrouth, le nitrate d'ammonium est principalement employé comme engrais "azoté" pour un usage agricole, mais peut aussi entrer dans la composition de certains explosifs à usage civil. Cette substance est aussi fabriquée et stockée en Belgique.

Deux explosions ont ravagé plusieurs quartiers de Beyrouth, la capitale du Liban, mardi en fin de journée pour un bilan lourd: plus de 100 morts, des milliers de blessés et des destructions et des dégâts matériels innombrables.

Ce qui a provoqué cette explosion, c'est le nitrate d'ammonium. Il est normalement utilisé dans certains engrais. Pas surprenant donc d'en retrouver en Belgique.

Ce genre d'accident pourrait-il arriver chez nous? C'est peu probable. "Je prends l'exemple de la société Yara à Tertre (Hainaut) qui est un fabricant de ce genre d'engrais azotés: dès que les produits vont être finalisés, ils vont être stockés dans des sacs pour de l'usage type engrais et donc vraiment tout est sous contrôle dans des quantités maximum qui sont bien spécifiées par des législations qui ont cours en Belgique", a expliqué Angélique Léonard, professeure de génie chimique à l'Université de Liège, au micro de nos journalistes Vincent Jamoulle et Julien Raway.