Gaza: raid aérien israélien contre des cibles du Hamas

L'armée israélienne a annoncé dimanche matin avoir ciblé dans la nuit une position dans la bande de Gaza d'où avaient été effectués des tirs d'obus.

Deux projectiles ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche en direction du territoire israélien, sans faire de blessé, a ajouté l'armée dans un communiqué. Au total, environ 200 roquettes et obus de mortier ont été tirés vers Israël durant le week-end, faisant quatre blessés, a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne a ajouté que 30 de ces projectiles avaient été interceptés par le système antimissile "Dôme de fer".

Samedi soir, le Hamas, mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza, a annoncé avoir conclu un cessez-le-feu, après les plus importants raids israéliens contre l'enclave depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014.

Le raid aérien de l'armée samedi, qui a tué deux adolescents de 15 et 16 ans, a visé un immeuble dans l'ouest de la ville de Gaza.

L'immeuble de cinq étages, qui faisait office par le passé de bibliothèque nationale, était utilisé comme "centre d'entraînement" par le Hamas, a encore affirmé l'armée israélienne.

L'escalade est intervenue au lendemain de heurts meurtriers à la frontière entre Israël et la bande de Gaza et après une confrontation nocturne avec le mouvement islamiste Hamas, qui a continué à tirer des roquettes et des obus de mortier sur le territoire israélien samedi alors qu'Israël effectuait des raids aériens.

Trois civils israéliens ont été blessés lorsqu'une roquette s'est abattue sur leur maison, dans le sud du pays.

"Le Hamas continue d'utiliser des infrastructures civiles pour des objectifs militaires, mettant en danger la population civile", a estimé l'armée israélienne.

Une médiation de l'Egypte a permis de parvenir à un cessez-le-feu, a indiqué samedi soir un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum. Interrogé par l'AFP, un porte-parole militaire israélien n'a pas souhaité faire de commentaire.

Depuis le 30 mars, la zone frontière avec Israël est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le "droit au retour" des Palestiniens chassés de leurs terres ou qui ont fui à la création d'Israël en 1948.

Au moins 141 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens et plus de 4.000 blessés par balle depuis le début de ces manifestations. Aucun Israélien n'a été tué.

Israël et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent un cessez-le-feu tendu depuis le conflit armée de 2014.

Fin mai, les forces israéliennes et les groupes armés de Gaza avaient déjà connu une sévère confrontation. L'armée israélienne avait notamment dit avoir frappé 65 positions militaires du Hamas dans l'enclave palestinienne en représailles au tir d'une centaine de roquettes et d'obus de mortier contre son territoire.

mib/gk/hj