GP du Qatar: Baldassarri gagne en Moto2

L'Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex) a remporté la course des Moto2 dimanche lors du premier Grand Prix de l'année au Qatar, devançant le Suisse Thomas Lüthi (Kalex) de quelques centimètres.

Lüthi, parti de la 7e place, a effectué une superbe remontée, ne parvenant toutefois pas à battre Baldassarri dans les derniers mètres alors qu'il le talonnait pendant le dernier tour.

"Thomas poussait très fort dans les derniers tours mais heureusement j'ai réussi à fermer la porte dans l'ultime virage", a indiqué le pilote italien de 22 ans qui remporte ainsi sa 3e victoire en Moto2 après San Marin en 2016 et la Belgique l'an dernier.

"J'ai eu du mal à trouver le bon rythme dans les premiers tours, a souligné le pilote suisse. Si j'ai perdu la course ce n'est pas dans le dernier tour, c'est dans les premiers".

Lüthi est, à 32 ans, le doyen du plateau de Moto2 car il a décidé cette année de redescendre d'un échelon après une saison mitigée en MotoGP l'an dernier au cours de laquelle il n'a marqué aucun point.

L'Allemand Marcel Schrotter (Kalex), parti en pole-position, a terminé troisième alors que Xavi Vierge (ESP/Kalex), parti en deuxième position sur la grille, n'a pu faire mieux que 10e.

Les Moto2 sont équipées pour la première fois cette saison du moteur trois cylindres Triumph qui a remplacé le quatre cylindres Honda comme fournisseur unique du plateau, la cylindrée passant du même coup de 600cc à 765cc et les motos tournant en moyenne une seconde et demie plus vite au tour.

Lors de la conférence de presse après l'arrivée, les trois premiers ont estimé que ce nouveau moteur devrait également contribuer à resserrer les écarts pendant la course et montrait "beaucoup de potentiel" de développement.